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Giriş Tarihi: 13.10.2026 13:16

Ordu'da feci kaza! Okul servisi şarampole yuvarlandı: Yaralılar var!

Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen kaza yürekleri ağza getirdi. Şarampole yuvarlanan okul servis minibüsündeki öğrenciler kabusu yaşadı. Ekiplerin peş peşe geldiği olay yerinde yaralıların olduğu bilgisine ulaşıldı. İşte detaylar…

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DHA Yaşam
Ordu’da feci kaza! Okul servisi şarampole yuvarlandı: Yaralılar var!
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Kaza, bu sabah Ünye ilçesine bağlı Gölceğiz Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalleden ilçe merkezine doğru giderken virajda kontrolden çıkan Erkan Kuru yönetimindeki 52 S 2102 plakalı okul servis minibüsü, şarampole yuvarlandı. Kazayı gören mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Amirliği ekipleri sevk edildi. Minibüste yaralanan ilk ve ortaokul öğrencileri, itfaiye ekiplerince araçtan çıkarıldı.

5 KİŞİ YARALANDI

Kazada sürücü Erkan K. ile öğrenciler Ömer Faruk Ö., Büşra K., İrem Ç., Buğlem Ç. ve Betül Ç. yaralandı. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Ünye ve Fatsa Devlet hastanelerine kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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Haber Girişi Buse Sever - Editör
#ÜNYE #ORDU #KAZA

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Ordu'da feci kaza! Okul servisi şarampole yuvarlandı: Yaralılar var!
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