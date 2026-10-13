Ordu’da feci kaza! Okul servisi şarampole yuvarlandı: Yaralılar var!

5 KİŞİ YARALANDI

Kazada sürücü Erkan K. ile öğrenciler Ömer Faruk Ö., Büşra K., İrem Ç., Buğlem Ç. ve Betül Ç. yaralandı. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Ünye ve Fatsa Devlet hastanelerine kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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