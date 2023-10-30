Ordu’da iki araç çarpıştı: 2 ölü!





Sarıcı ile Gelen'in cenazeleri, Ordu Büyükşehir Belediyesi gasilhanesinden alınıp, memleketlerine götürüldü. Sarıcı'nın cenazesi Giresun'da, Gelen'in cenazesi ise Samsun'da toprağa verildi. Öte yandan Saniye Sarıcı ile Arifiye Gelen'in yakınlarının düğünü için Ordu'ya geldikleri ve dönüş yolunda kaza yaptıkları öğrenildi.