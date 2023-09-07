Ordu’da katliam gibi kaza! 3 ölü, 2 yaralı

Çaybaşı ilçesindeki kaza, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Eğribel Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Dursun Sağlam (71) yönetimindeki 55 DS 258 plakalı ticari araç sürücüsünün kontrolünden çıkarak yaklaşık 300 metrelik uçurumdan yuvarlandı.

BÖLGEYE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Kaza ihbarının alınması üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve sağlık ekibi yönlendirildi. Ekiplerin yaptıkları incelemede araçta yolcu olarak bulunan Mustafa Çakır (73) ve Fatma Çakır (63) isimli şahsıların olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada yaralanan sürücü Dursun Sağlam ile Seyfettin Sağlam (42) olay yerindeki ilk müdahalelerin ardından Ünye Devlet Hastanesine kaldırıldı.





8 AYLIK HAMİLE KADIN VE BEBEĞİ KURTARILAMADI

Kazadan ağır yaralı olarak kurtarılan 8 aylık hamile kadın Cemile Sağlam (40), Ünye ilçesindeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Anne ve bebeği, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.