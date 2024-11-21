Ordu’da kırtasiye deposunda yangın: 14 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı

14 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Kısa sürede adrese ulaşan ekipler, çevre kontrolünü sağlayıp, üst katlarda mahsur kalan 14 kişiyi evlerinin cam ve balkonlarından tahliye etti. Apartmanın çatı katında bulunan bir kedi de ekipler tarafından kurtarıldı.