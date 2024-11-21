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Giriş Tarihi: 21.11.2024 09:31

Ordu'da kırtasiye deposunda yangın: 14 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Ordu'da kırtasiye deposunda çıkan yangında, duman dolu binada mahsur kalan 14 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaklaşık 1,5 saatlik çalışmanın ardından yangın söndürüldü.

DHA
Ordu’da kırtasiye deposunda yangın: 14 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Altınordu ilçesine bağlı Ahmet Cemal Maden Caddesi'nde, 5 katlı bir binanın bodrum katındaki kırtasiye deposunda dün akşam saatlerinde yangın çıktı. Kırtasiye malzemelerinin tutuşması sonucu çıkan yangında dumanlar, binaya doldu. Bina sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

14 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Kısa sürede adrese ulaşan ekipler, çevre kontrolünü sağlayıp, üst katlarda mahsur kalan 14 kişiyi evlerinin cam ve balkonlarından tahliye etti. Apartmanın çatı katında bulunan bir kedi de ekipler tarafından kurtarıldı.

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Dumanlardan etkilenen bir kişi karbonmonoksit zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Yaklaşık 1,5 saatlik çalışmanın ardından yangın söndürüldü.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.

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Ordu'da kırtasiye deposunda yangın: 14 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı
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