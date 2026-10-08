Ordu’da kötü koku ihbarı şoke etti! 6 saatte 20 kamyon çöp çıkarıldı

KÖTÜ KOKU EKİPLERİ ALARMA GEÇİRDİ

Gerekli işlemlerin ardından evin temizlenmesi için ekipler ve iş makineleri bölgeye sevk edildi. Zabıta ekipleri ve polis eşliğinde gerçekleştirilen çalışmada, evin tüm odaları ile çevresinde biriken atıklar iş makineleri ve personelin çalışmasıyla tahliye edildi.