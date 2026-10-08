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Giriş Tarihi: 08.10.2026 14:43 Son Güncelleme: 08.10.2026 14:45

Ordu'da kötü koku ihbarı şoke etti! 6 saatte 20 kamyon çöp çıkarıldı

Ordu'da çevreye kötü koku yayıldığı ihbarı üzerine ekiplerin müdahale ettiği evden yaklaşık 6 saatlik çalışma sonucu 20 kamyon çöp ve atık malzeme çıkarıldı.

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Ordu’da kötü koku ihbarı şoke etti! 6 saatte 20 kamyon çöp çıkarıldı
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Altınordu ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde bir evden kötü koku yayıldığı yönündeki ihbar üzerine ekipler harekete geçti. Çilingir yardımıyla girilen evde, 69 yaşındaki A.Ü.'nün yalnız yaşadığı ve ev ile bahçede uzun süredir biriktirildiği belirlenen çok sayıda çöp ve atık bulunduğu tespit edildi.

KÖTÜ KOKU EKİPLERİ ALARMA GEÇİRDİ

Gerekli işlemlerin ardından evin temizlenmesi için ekipler ve iş makineleri bölgeye sevk edildi. Zabıta ekipleri ve polis eşliğinde gerçekleştirilen çalışmada, evin tüm odaları ile çevresinde biriken atıklar iş makineleri ve personelin çalışmasıyla tahliye edildi.

EVDEN 20 KAMYON ÇÖP ÇIKARILDI

Yaklaşık 6 saat süren çalışma sonucunda evden ve çevresinden toplam 20 kamyon çöp ve atık çıkarıldı. Atıkların tamamen kaldırılmasının ardından ev ilaçlanarak dezenfekte edildi.

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Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#ORDU

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Ordu'da kötü koku ihbarı şoke etti! 6 saatte 20 kamyon çöp çıkarıldı
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