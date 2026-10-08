Ordu’da kötü koku ihbarı şoke etti! 6 saatte 20 kamyon çöp çıkarıldı

Altınordu ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde bir evden kötü koku yayıldığı yönündeki ihbar üzerine ekipler harekete geçti. Çilingir yardımıyla girilen evde, 69 yaşındaki A.Ü.'nün yalnız yaşadığı ve ev ile bahçede uzun süredir biriktirildiği belirlenen çok sayıda çöp ve atık bulunduğu tespit edildi.
KÖTÜ KOKU EKİPLERİ ALARMA GEÇİRDİ
Gerekli işlemlerin ardından evin temizlenmesi için ekipler ve iş makineleri bölgeye sevk edildi. Zabıta ekipleri ve polis eşliğinde gerçekleştirilen çalışmada, evin tüm odaları ile çevresinde biriken atıklar iş makineleri ve personelin çalışmasıyla tahliye edildi.