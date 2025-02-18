Ordu’da sahile vuran 7 varil korkuttu: 1’inin içerisinde kimyasal madde tespit edildi!





KİMYASAL MADDE TESPİT EDİLDİ



Gülyalı ilçesinde de bugün öğlen saatlerinde kıyıya 1 adet varil vurdu. İhbar üzerine olay yerlerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ile AFAD'a bağlı Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik, Nükleer Tehditler (KBRN) ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemelerin ardından varilde kimyasal madde tespit edildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri imha etmek üzere varili teslim aldı. Diğer 6 varilde ise herhangi bir kimyasal bulguya rastlanmadığı bildirildi.