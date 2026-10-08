Ordu’da yol verme katliamı! Orhan’ı bıçaklayarak öldürmüşlerdi: 2 gün sonra annesine kurşun yağdırdılar!





İKİ GÜN ÖNCE OĞLUNU KAYBETMİŞTİ



Öte yandan 6 Ekim tarihinde Korgan ilçesinde arazide yaşanan yol verme kavgasında Orhan Artça (40), akrabası olan İbrahim E. (26) tarafından bıçaklanmış, kaldırıldığı Korgan Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti. Olayın ardından yakalanan İbrahim E. tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Ayrıca iki gün önce işlenen cinayetin zanlısı İbrahim E.'nin Hacer E.'nin oğlu, Emine A.'nın ise torunu olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Haber Girişi Buse Sever - Editör