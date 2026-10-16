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Giriş Tarihi: 16.10.2026 23:04

Ordu'da yolcu minibüsü kamyona çarptı! 1 ölü, 23 yaralı

Ordu'da yolcu minibüsü ile kamyonun çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 18'i öğrenci 23 kişi yaralandı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili incelemeler sürüyor.

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İHA
Ordu’da yolcu minibüsü kamyona çarptı! 1 ölü, 23 yaralı
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Kaza, Fatsa-Kumru-Korgan kara yolu Ayazlı Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.A.Ö. idaresindeki 52 TA 523 plakalı kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek yol üzerinde durdu. Bu sırada H.İ.A.'nın kullandığı 52 M 2557 plakalı yolcu minibüsü, kamyona çarptı.

Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada minibüste yolcu olarak bulunan Ş.S. (63) olay yerinde hayatını kaybederken, her iki aracın sürücüsü ile minibüste bulunan 18'i öğrenci toplam 23 kişi yaralandı.

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili incelemeler sürüyor.

#ORDU #FATSA #112 ACİL ÇAĞRI MERKEZİ
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Ordu'da yolcu minibüsü kamyona çarptı! 1 ölü, 23 yaralı
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