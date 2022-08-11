Organ bağışı bekleyen çocuklara umut olmak amacıyla 7 bin kilometre pedal basacak

Adana'da 9 yıl önce oğlu Utku'yu (6) beyin tümörü nedeniyle kaybettikten sonra kendisini hasta çocukların tedavisine adayan gazeteci Kemal Yücel, nakil bekleyen çocuklar için bisikleti ile Türkiye turuna çıktı. 7 bin kilometre yol katedip 43 ile uğrayacak olan Yücel'in hedefi, başlattığı umut yolculuğu ile organ bağışı konusunda farkındalık oluşturmak.2013'te beyninde tümör olduğu saptanan oğlu Ali Utku'nun bağışlanan organları, nakil bekleyen 5 çocuğa hayat vermişti. Oğlunun vefatından sonra 'Mavi Çocuk Utku Umut Işıkları Derneği'ni kuran ve hayatını hasta çocukların tedavisine adayan baba Kemal Yücel, yaptığı kampanyalarla bugüne kadar 328 çocuğa uygun donör bulunmasını sağladı.Çocuklar için mücadelesini sürdüren Yücel, bisikletle daha önce 3 kez Türkiye turuna çıkmıştı. Kemal Yücel, şimdi 4. kez yollara düştü. 7 bin kilometrelik bir rotada 43 ili gezeceğini belirten Yücel, vatandaşları bilgilendirip sivil toplum kuruluşları ile görüşmeler yapacağını kaydetti. Kök hücre ve kan bağışı için bulduğu donörleri Türk Kızılay'a yönlendirecek olan Yücel, onkoloji hastanelerinde tedavi gören çocukları da ziyaret ederek onlara oyuncak dağıtacağını dile getirdi.İlk durağı Osmaniye olacak olan Yücel, yol rotası hakkında da bilgi vererek, "Kök hücre ve organ bağışı konusunda toplumsal duyarlılığı artırmak amacıyla Türkiye turuna çıkıyorum. Şehir şehir gezerek insanlara kök hücre ve organ bağışının önemini anlatacağım. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden başlayarak, Doğu Anadolu Bölgesi, Karadeniz hattından ülkenin en uç noktasındaki Çanakkale'ye ve oradan Adana'ya döneceğim. Turu bitirdiğimde bisikletle Türkiye haritası çizmiş olacağım. Yanımda çadırım ve kamp ocağım var. Lösemiye dikkat çekmek için Ağrı Dağı'na tırmanarak Türk bayrağı açacağım" ifadelerini kullandı.