Organize suç örgütü operasyonunda 57 tutuklama

Adana'da Ceyhan Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Ceyhan Büro Amirliği ekiplerince 8 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından Adana, Mersin, Antalya ve Osmaniye'de 115 şüpheliye yönelik düzenlenen operasyonda elebaşı S.B.'nin de arasında olduğu 109'u yakalandı.

280 EKİP

Özel harekat polislerinin de katılımıyla 280 ekiple gerçekleştirilen operasyonda, ruhsatsız 27 tabanca, 8 av tüfeği, 164 mermi, 103 uyuşturucu hap ve dijital malzemeler ele geçirilmiş, suç gelirleriyle alındığı iddiasıyla 3 otomobile de el konuldu. Polis, adreslerinde bulunamayan 6 şüphelinin yakalanması için çalışmalarına devam ederken gözaltına alınan 109 zanlının işlemleri tamamlandı.

57 KİŞİ TUTUKLANDI

"Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "nitelikli yağma", "kasten yaralama", "silahla tehdit", "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması", "mala zarar verme" ve "tehdit" suçlarından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.B'nin de arasında yer aldığı 57'si nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 14'ü adli kontrol şartıyla olmak üzere 52'si serbest bırakıldı.