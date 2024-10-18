Organları 5 kişiye can oldu

Antalya'da boksör olan ve bodyguartlık yapan Kıvanç Şensöz'ün (31) attığı tek yumrukla yere yığılmasının ardından kaldırıldığı Kepez Devlet Hastanesi'nde yoğun bakıma alınan Eşref Yunus Yıldırıcı'nın (29) beyin ölümü gerçekleşti.Yıldırıcı'nın bağışlanan kalp, karaciğer, akciğer ve iki böbreği organ bekleyen hastalara nakledilmeye başlandı. Yıldırıcı'nın iki korneası ise yumruğu gözüne yediği için kullanılamadı. Attığı yumrukla Eşref Yunus Yıldırıcı'nın ölümüne neden olan Kıvanç Şensöz ise çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.