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Giriş Tarihi: 20.12.2024 10:19 Son Güncelleme: 20.12.2024 10:41

Organlarıyla 3 hastaya hayat verdi

Bursa’da beyin ölümü gerçekleşen 65 yaşındaki Ali Veysel Küçüksoy’un organları, Çanakkale ve Bursa’da organ nakli bekleyen 3 hastaya umut oldu.

MUHARREM DOĞANTEZ MUHARREM DOĞANTEZ
Organlarıyla 3 hastaya hayat verdi

Yıldırım ilçesinde yaşayan ve aniden rahatsızlanan 65 yaşındaki Ali Veysel Küçüksoy, beyin kanaması teşhisiyle kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Çekirge Devlet Hastanesi Organ Nakil Birimi yetkilileri, Küçüksoy'un ailesiyle görüşerek Organ naklinin önemi hakkında bilgilendirdi. Ali Veysel Küçüksoy'un eşi ve çocukları organ nakline onay verdi. Ailenin onayı üzerine hemen harekete geçen nakil ekibi, alınan iki böbreği, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Hastanesinde böbrek nakli bekleyen iki hastaya gönderilirken, Karaciğeri ise, Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi gören başka bir hastaya nakledilmek üzere sevk edildi.

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Organlarıyla 3 hastaya hayat verdi
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