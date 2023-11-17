Yer Konya: Örgüt liderini kız arkadaşı Dilek’in ifadesi ele verdi

İHALEYİ BELİRLEDİĞİ KİŞİYE ALDIRIP, KOMİSYON ALIYORMUŞ

Dilek G. ifadesinde, Hüseyin Ö'nün ihale işi yaptığını, Seydişehir'de çok sayıda ortağı olan bir taşınmazın yaklaşık 20 artığından ir tanesinin bu şahıslardan birine borçlandırıldığını, devamında yapılan icra takibi ve satış işlemi ile arsayı satın almaya çalıştıklarını, bu işte başarılı olamadıklarında arsayı başka bir yolla almaya çalıştıklarını, icra ihalelerine Hüseyin Ö'nün ihalelere toplu olarak girdiklerini fakat ihaleyi kazanmaksızın ihaleyi belirledikleri kişinin kazanmasını sağladıktan sonra bu kişilerden komisyon aldığını, tefecilik yaptığını anlattı. Dilek G'nin tefecilik sırasında da örgüt lideri Hüseyin Ö. tarafından da aracı olarak kullanıldığı, borç verdiği kişilerle görüştürülüp, gelen paradan pay verdiği belirtildi. 11 şüpheli 'Tefecilik yapmak', 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma' ve 'İhaleye fesat karıştırmak' suçlarından dava açıldı. Şüpheliler hakim karşısına çıkacak.