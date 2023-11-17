Yer Konya: Örgüt liderini kız arkadaşı Dilek’in ifadesi ele verdi

Seydişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, 2 yıl önce ilçede 'Tefecilik', 'İhaleye fesat karıştırmak', 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma' suçlarını işledikleri tespit edilen 13 şüpheli hakkında soruşturma başlattı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından 3 aylık takibin ardından operasyon gerçekleştirildi. Gözaltına alınan 13 kişiden 3'ü tutuklandı, 10 şüpheli serbest bırakıldı. Tutuklananlar da soruşturma aşamasında tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.
ÖRGÜT LİDERİNİ KIZ ARKADAŞI ELE VERDİ
Suç örgütünün olduğu belirtilen emlakçı Hüseyin Ö. ve adamlarının ilçede faiz karşılığında borç para verdiği kişilerin senedini ödeyememesi durumunda gayrimenkullerini haciz ettirdiği, malların icra müdürlüğünde satışa çıkarıldıktan sonra bu ihalelere girecek olan kişileri tehdit ederek girmemelerini sağladıkları, ihaleye giren kendi adamlarına ihaleleri ucuza aldırarak haksız kazanç elde ettikleri belirlendi. Ancak Hüseyin Ö. ifadesinde bu iddiaların tümünü reddetti. Örgüt liderinin o dönem ki kız arkadaşı Dilek G. ise verdiği ifade de Hüseyin Ö'nün tüm işleyişini anlattı.
İHALEYİ BELİRLEDİĞİ KİŞİYE ALDIRIP, KOMİSYON ALIYORMUŞ
Dilek G. ifadesinde, Hüseyin Ö'nün ihale işi yaptığını, Seydişehir'de çok sayıda ortağı olan bir taşınmazın yaklaşık 20 artığından ir tanesinin bu şahıslardan birine borçlandırıldığını, devamında yapılan icra takibi ve satış işlemi ile arsayı satın almaya çalıştıklarını, bu işte başarılı olamadıklarında arsayı başka bir yolla almaya çalıştıklarını, icra ihalelerine Hüseyin Ö'nün ihalelere toplu olarak girdiklerini fakat ihaleyi kazanmaksızın ihaleyi belirledikleri kişinin kazanmasını sağladıktan sonra bu kişilerden komisyon aldığını, tefecilik yaptığını anlattı. Dilek G'nin tefecilik sırasında da örgüt lideri Hüseyin Ö. tarafından da aracı olarak kullanıldığı, borç verdiği kişilerle görüştürülüp, gelen paradan pay verdiği belirtildi. 11 şüpheli 'Tefecilik yapmak', 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma' ve 'İhaleye fesat karıştırmak' suçlarından dava açıldı. Şüpheliler hakim karşısına çıkacak.