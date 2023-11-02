Orhan Pamuk komşularıyla mahkemelik

Nobel ödüllü yazar Orhan Pamuk'un İstanbul Beyoğlu'nda kitaplarını sığdırmak için 6 daire aldığı Cihangir'deki 50 yıllık Taray Apartmanı riskli yapı olduğu için kentsel dönüşüm kapsamına girdi. Riskli yapı olması nedeniyle tahliyesi ve yıkımı gerçekleşmeden diğer kat malikleri, apartmanın güçlendirilmesi istemiyle dava açarak nihai karar verilinceye kadar apartmanın yıkılmaması için ihtiyati tedbir kararı aldırdı.İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, apartmanda hak sahibi 12 kişi ve Pamuk ile avukatları katıldı.Orhan Pamuk, durumun hem insani hem de hukuki boyutta olduğunu belirterek, "Binanın 5'te 2'sinin sahibiyim. Sağlamlaştırmaya karşıyım. Karotlar aldırdık, binanın çürük olduğu anlaşılmıştır. Şu anda dairem boş, yazlık evde kalıyorum. 6 dairem de boştur. Yasaya göre bina maliklerinin 5'te 4'ünü bulmak dolayısıyla çoğunluğun sağlanması imkânsızdır. Bu dava uzatmaya yöneliktir. Çeşitli şekillerde uzatılıyor. Binanın çürük olduğu sabittir, tedbir kararı kaldırılsın" dedi.Pamuk'un avukatı 2022 Nisan ayında binanın riskli olduğuna dair rapor alındığını belirterek "Bu tedbirin yasaya aykırı olduğunu düşünüyoruz. Ülkede deprem gerçeği varken, devlet yöneticileri tarafından kentsel dönüşüm denirken yasaya göre çoğunluğun sağlanması zordur" diyerek tedbir kararının kaldırılmasını talep etti.Apartmanın hak sahiplerinden Seyhan Akarlar'ın avukatı, "Biz de apartmanın 5'te 3'üne sahibiz, yıkılmasın güçlendirilsin diyoruz. Tedbir kararı devam etsin" derken bir diğer hak sahibi Fatma Yıldız Kunutku'nun avukatı, "Herkes binasını yaşatmak istiyor. Güçlendirme imkânı olan bir yapının yıkılmasını istemiyorlar" dedi. Mahkeme, tahliye ve yıkıma ilişkin konulan tedbirin kaldırılması talebini reddederek apartmanda keşif yapılmasına karar verdi.