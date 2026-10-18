Orionid meteor yağmuru ne zaman, Türkiye’den görülecek mi? Gökyüzünde meteor yağmuru heyecanı!

Sonbahar gecelerinde gökyüzünü izlemek isteyenler için yılın en güzel dönemlerinden biri yaşanıyor. Orionid meteor yağmurunu görmek isteyenlerin hava durumuna ve Ay'ın parlaklığına dikkat etmesi gerekiyor. Özellikle şehir ışıklarından uzak yerlerde, havanın açık olması halinde meteorları görmek daha kolay olacak.
Ekim ayının en dikkat çekici gökyüzü olaylarından biri olan Orionid meteor yağmuru, 21 Ekim Çarşamba gününü 22 Ekim 2026 Perşembe gününe bağlayan gece en yoğun dönemine ulaşacak. Her yıl sonbaharda gerçekleşen bu olayda, Dünya atmosferine giren küçük parçacıklar gökyüzünde parlak ışık izleri oluşturacak.
Orionid meteor yağmuru Türkiye'den de izlenebilecek. Ancak meteorları görebilmek için havanın açık olması ve gözlem yapılan yerde ışık kirliliğinin az olması gerekiyor. Bu nedenle yerleşim yerlerinden uzak, karanlık ve gökyüzünün geniş bir bölümünün görülebildiği alanlar gözlem için daha uygun olacak.
Türkiye'nin farklı bölgelerinde meteor yağmurunun izlenebilmesi mümkün olsa da görülebilecek meteor sayısı hava koşullarına ve bulunulan yere göre değişecek.
Orionidleri izlemek isteyenler için 21 Ekim'i 22 Ekim'e bağlayan gece, özellikle gece yarısından gün doğumuna kadar olan saatler daha elverişli olacak.
Orionid meteor yağmurunun en yoğun döneminde, uygun koşullarda saatte yaklaşık 10 ila 20 meteor görülebiliyor. Ancak bu sayı her gözlem noktasında aynı olmayacak. Ay ışığı, bulutluluk ve şehir aydınlatmaları nedeniyle gerçekte görülebilecek meteor sayısı daha düşük kalabilir.
Meteorların gökyüzünde ne zaman belireceği de önceden kesin olarak bilinemiyor. Bu nedenle kısa süreli gözlemler yerine gökyüzünü daha uzun süre izlemek gerekiyor.
Orionidlerin kaynağı, Güneş çevresindeki turunu yaklaşık 76 yılda tamamlayan Halley Kuyruklu Yıldızı. Bu gök cismi yolculuğu sırasında arkasında küçük toz ve kayaç parçaları bırakıyor.
Dünya her yıl ekim ayında bu parçacıkların bulunduğu bölgeden geçiyor. Atmosfere yüksek hızla giren parçacıklar ısınarak ışık saçıyor ve yeryüzünden bakıldığında yıldız kaymasına benzeyen görüntüler oluşturuyor.
Orionid meteorları atmosfere saniyede yaklaşık 66 kilometre hızla giriyor. Bazıları birkaç saniye boyunca görülebilen parlak izler bırakabiliyor.
Meteorları izlemek için teleskop veya dürbün kullanmak gerekmiyor. Aksine gökyüzünün mümkün olduğunca geniş bir bölümünü çıplak gözle izlemek daha avantajlı. Gözlem sırasında rahat bir yere oturmak, gökyüzünü uzun süre takip etmek ve açık havaya uygun giyinmek yeterli olacak.