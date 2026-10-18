Orionid meteor yağmuru ne zaman, Türkiye’den görülecek mi? Gökyüzünde meteor yağmuru heyecanı!

ORIONID METEOR YAĞMURU TÜRKİYE'DEN GÖRÜLECEK Mİ?

Orionid meteor yağmuru Türkiye'den de izlenebilecek. Ancak meteorları görebilmek için havanın açık olması ve gözlem yapılan yerde ışık kirliliğinin az olması gerekiyor. Bu nedenle yerleşim yerlerinden uzak, karanlık ve gökyüzünün geniş bir bölümünün görülebildiği alanlar gözlem için daha uygun olacak.

Türkiye'nin farklı bölgelerinde meteor yağmurunun izlenebilmesi mümkün olsa da görülebilecek meteor sayısı hava koşullarına ve bulunulan yere göre değişecek.