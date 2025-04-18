Orkinos avının mahsulleri sergilendi

Türkiye, İspanya, Almanya, Hollanda ve Belçika'da Avrupa Polis Teşkilatı Europol ile düzenlenen eşzamanlı operasyon Avrupa'da büyük yankı uyandırmış, "Orkinos-Bulut" adı verilen denizaşırı polisiye soruşturma, Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Interpol-Europol Daire Başkanlığı, İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) tarafından ortak yürütülmüştü.

LÜKS ARAÇLAR VE SUÇ UNSURLARI

Avrupa Polis Teşkilatı (Europol), Hollanda, Almanya, İspanya ve Belçika polis teşkilatlarıyla İstanbul merkezli 23 ilde eşzamanlı düzenlenen operasyonda yakalanan 240 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrollerinin ardından şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Operasyonda ele geçirilen uyuşturucuların bir kısmı, araçlar ve çeşitli suç unsurları İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'nde sergilendi.

Türkiye ve yurtdışında ele geçirilen 21 ton 251 kilogram uyuşturucu madde ile 3 milyon 320 bin uyuşturucu haptan da sorumlu olan, aynı zamanda birçok farklı suça da karışan şüphelilere yönelik gerçekleşen operasyon kapsamında; MASAK tarafından tespiti yapılan 681 taşınmaz, 127 araç, 113 şirketteki ortaklık payları ile şüphelilerin banka hesapları olmak üzere Türkiye'deki yaklaşık 13 milyar lira değerindeki mal varlıklarına el konulmuştu. Operasyonu yöneten İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, "Suç unsurlarına karşı operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek" dedi.