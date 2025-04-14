Orkun Kökçü yıldızlaştı, performansı galibiyete yetmedi!

Portekiz Ligi'nin 29'uncu haftasında Benfica sahasında Arouca'yı konuk etti. İlk yarısı golsüz eşitlikle geçilen karşılaşmanın 60'ıncı dakikasında Orkun Kökçü attığı şık golle takımını öne geçirdi.

Konuk ekip bu gole 72'nci dakikada Güven Yalçın'ın penaltıdan attığı golle cevap verdi. Benfica, Orkun Kökçü'nün asistiyle 79'uncu dakikada Pavlidis ile yeniden öne geçerken, 90+5'inci dakikada sahneye çıkan Weverson maçın skorunu tayin etti: 2-2.

Milli futbolcular Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu karşılaşmaya ilk 11'de başlarken, Orkun 90 dakikada forma giydi. Kerem Aktürkoğlu ise 89'uncu dakikada yerini Bruma'ya bıraktı. Öte yandan konuk ekipte ilk 11'de maça başlayan Güven Yalçın da 90 dakika sahada kaldı.