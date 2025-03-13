Orman banyosu, çığlık terapisi ve kahkaha yogası... Hepsinin amacı ticaret

İstanbul Kâğıthane'deki evinden ayrıldıktan sonra Belgrad Ormanı'nda bulunan ancak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Mimar Ece Gürel'in ölümünden sonra onlarca teori üretildi. Geride birçok soru işareti bırakan ve sosyal medya hesabında ilgilendiği konularla gündemdeki yerini koruyan Gürel'in gizemli ölümünden sonra vatandaşlar orman banyosu, çığlık terapisi, doğa terapisi, cadılık eğitimi gibi konulara çok merak sarmaya başladı. SABAH Gazetesi olarak bu tarz etkinliklerin nasıl yapıldığını ve yaklaşık maliyetlerini araştırdık.

ORMAN BANYOSU

Orman banyosu Japonya'da şehirli nüfusu ormanları cazip kılmak için ortaya atılmış bir kavram olarak biliniyor. Banyodan kasıt orman içerisinde insanın kendini doğaya ve yeşile bırakması. Orman banyosunun kan basıncı, stres, anksiyete ve hormanları düzenlediği biliniyor. Japon araştırmacılar, orman banyosunun olumlu etkilerinden birinin de ağaçların kokusundan geldiğini düşünüyor. Ülkemizde bir ailenin günlük orman banyosu maliyeti 10 bin liradan başlıyor.

KAHKAHA YOGASI

Hintli Tıp doktoru Dr. Madan Kataria tarafından keşfedilmiş ve bugün 100 ülkede binlerce kahkaha kulübü bulunmakta. Kahkaha yogası istekle yapıldığında bedenin gerçek ve sahte kahkahayı ayırt edemediği gerçeğine dayanır. Kahkaha gerçek de sahte de olsa aynı fizyolojik ve psikolojik faydalardan yararlanılır. Kahkaha grup içinde bir egzersiz olarak başlatılır ve göz kontağı kurarak, çocukça oyunlarla kısa sürede gerçek ve bulaşıcı bir kahkahaya dönüşür. Duygu durumunu yükseltir. Endorfin salgılatarak gün boyu neşeli olmanızı sağlar. Stresi azaltır, özgüveni artırır, bedenin ve beynin oksijen alımını yükseltir. Turlar halinde yapılan yoganın maliyeti günlük 5 bin lira olarak biliniyor.

ÇIĞLIK TERAPİSİ

Çığlık terapisi, kişilerin bilinçaltındaki bastırılmış duyguları serbest bırakmalarına ve bunları ifade edebilmelerine yardımcı olmak amacıyla geliştirilen bir psikoterapi yöntemi. 1970'lerin başında Amerikalı psikolog Arthur Janov tarafından geliştirilen terapi, zamanla popülerlik kazandı. Konuyla ilgili yapılan araştırmalarda bu gibi etkinliklerin tamamen ticari kaygı ile yaptırıldığı belirlenirken maliyetlerininse yüksek olduğu gözlemleniyor.