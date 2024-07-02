Orman yangınını mangalcı çıkarmış

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Bornova ilçesinde 29 Haziran'da ormanlık alanda çıkan yangınla ilgili operasyon düzenledi. Mangal yaparken orman yangını çıkaran şüpheli Onur A. gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hâkimlikçe tutuklandı. Adana'nın Kozan ilçesinde buğday tarlasındaki anız yangınının, yakınlardaki bahçe ile ormana sıçraması sonucu çıkan yangın, 2.5 saat süren çalışma ile kontrol altına alındı. 35 dönümlük alan zarar gördü. Muğla'nın Menteşe ilçesinde Yerkesik Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan yangına Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 helikopter, 2 uçak, 5 arazöz ve orman yangını söndürme işçileri sevk edildi. Yangın ekiplerin etkin mücadelesiyle yayılmadan söndürüldü.