Orman yangınları için ‘güvenli bölge’

AKdeniz Bölgesi'nde elektrik dağıtım hizmeti veren Toroslar EDAŞ, yüksek sıcaklıkların görüldüğü ve yangın tehlikesi olan bölgedeki ormanları korumak için 'Yangın Önleme Projesi'ni uygulamaya aldı. Proje kapsamında, uzmanlar tarafından yangın riski oluşturabilecek bölgeler ile bu alanlardaki ayrıcalıklı direkler tek tek tespit ediliyor. Direklerin altına 3 metre yarıçapında mıcır veya grobeton dökülüyor. Böylece, elektrik direği ile kuru ot, ağaç dalı, kozalak ve ağaçlar arasında alevlerin oluşması ve yayılmasını engelleyecek güvenli bir alan oluşturuluyor. 12 milyon 8 bin lira bütçe ayrılan projede, yangın çıkma riskinin en aza indirilmesi hedefleniyor.