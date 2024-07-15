Orman yangınlarına dijital göz

Orman Genel Müdürlüğü (OGM) bünyesinde oluşturulan "Yeşil Vatan Ekranı" orman yangınlarına ait güncel bilgileri anlık olarak yansıtıyor. OGM ekiplerinin çıkan yangına müdahale ederken vatandaşın da doğru bilgilendirilmesi için oluşturulan "Yeşil Vatan Ekranı" orman yangınlarına ait güncel bilgileri sunuyor. OGM'nin internet sitesinde oluşturulan () "Yeşil Vatan Orman Yangını-Vatan Savunması" sekmesi, vatandaşların orman yangınlarına ilişkin anlık takip edeceği bilgileri sunuyor. Ekranda güncel olarak, devam eden veya kontrol altına alınan yangınların bilgisine ulaşılabiliyor. Yeşil Vatan Ekranında, orman yangınlarıyla mücadelede kullanılan OGM filosu hakkında da bilgi veriliyor. Vatandaş, ekrandan doğanın nasıl tahrip olduğunu ve orman yangınlarıyla mücadeleyi ibretle izliyor.Öte yandan, meydana gelen orman yangınlarının aylık olarak sayısı bulunan sayfada geçen yılla karşılaştırma yapılabiliyor. Ayrıca yıllık olarak bu rakamlarla birlikte yanan orman alanlarına da erişilebiliyor. Yeşil Vatan Ekranına 2023'te göre 1 Temmuz-14 Temmuz tarihleri arasında 183 orman yangını çıkarken, 2024'te 375 orman yangını çıktı. Çıkan yangınlara müdahale verilerinin de yer aldığı ekranda, 1 Temmuz-14 Temmuz 2024 tarihleri arasında 793 saat uçuş yapılarak 2 bin 623 sortiyle toplam 8 bin 514 ton su kullanıldığı bilgisi yer alıyor. Öte yandan sayfada, yanan alanların öncesi ve sonrasını gösteren fotoğraflar da bulunuyor.