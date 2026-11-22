Olay, İnegöl'ün Mahmudiye Mahallesi'nde meydana geldi. 4 arkadaş bisikletleriyle kırsal Deydinler Mahallesi'ne gitti. Bir süre patika yollarında bisiklet süren arkadaşlardan Suriye uyruklu Ahmet E. (13) ve Fadıl E. (11), diğer arkadaşlarından ayrılarak ormana doğru ilerledi.