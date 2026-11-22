Olay, İnegöl'ün Mahmudiye Mahallesi'nde meydana geldi. 4 arkadaş bisikletleriyle kırsal Deydinler Mahallesi'ne gitti. Bir süre patika yollarında bisiklet süren arkadaşlardan Suriye uyruklu Ahmet E. (13) ve Fadıl E. (11), diğer arkadaşlarından ayrılarak ormana doğru ilerledi.
Ormanın iç kesimlerine doğru pedal çeviren iki çocuk, yollarını kaybedince geri dönmeyi başaramadı. Çocuklarının arkadaşlarından durumu öğrenin aileleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, kırsal Deydinler Mahallesi'ndeki ormanda arama çalışması başlattı.