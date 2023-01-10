Ormanda mahsur kalan adam, eşinin ihbarıyla kurtarıldı

Eşin ihbarıyla bölgeye AFAD, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çetin ile telefonla irtibat kuran ekipler, mahsur kaldığı noktayı belirledi. Ekipler, sağ ayağı burkulan ve yüzünde çizikler oluşan Çetin'e 1 saatte ulaştı. Sedyeye alınan Çetin, ambulansın bulunduğu noktaya indirildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin ardından ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Çetin'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.