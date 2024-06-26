Ormandaki cesedin sırrı çözüldü

İstanbul Esenyurt'ta ormanlık alanda cesedi bulunan Nurcan Tekdemir'in epilepsi krizi geçirerek öldüğü değerlendiriliyor. Esenyurt Ardıçlı Mahallesi'ndeki bir sitenin yanındaki boş arazide önceki gün hareketsiz halde bulunan bir kadını gören mahalle sakinleri ihbarda bulundu. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede hayatını kaybettiği belirlenen kadının Nurcan Tekdemir olduğu tespit edildi. Tekdemir'in cenazesi, olay yeri incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.Yapılan ilk incelemelerde kadının epilepsi hastası olduğu ve epilepsi nöbeti geçirerek geçirip düştüğü değerlendirildi. Ağzında köpükler olan kadının krizden kaynaklı öldüğü ifade edildi. Tekdemir'in evine kestirme güzergâh olduğu için o yolu kullandığı değerlendirildi. Ekiplerin olay ile ilgili çalışması devam ediyor.