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Giriş Tarihi: 6.10.2026 18:52

Ormandan toplayıp, pazarda 600 liradan satıyor!

Bolu'da yağışların ardından ormanlarda yetişen kanlıca mantarlarının değeri dudak uçuklattı. Vatandaşlar tarafından kova kova toplanan mantarlar pazarlarda satışa sunulurken, pazarda satış yapan Şener, kilosunu ne kadar sattığını açıkladı.

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İHA Yaşam
Ormandan toplayıp, pazarda 600 liradan satıyor!
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Bolu'da etkili olan yağışların ardından ormanlık alanlarda mantarlar görülmeye başladı. Sabahın erken saatlerinde ormanlara giden vatandaşlar, topladıkları kanlıca mantarlarını kovalara doldurarak halk pazarlarında satışa çıkarıyor.

Pazarda kilosu 500 ile 600 lira arasında satılan kanlıca mantarı, vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.

"SABAH NAMAZINA KALKIP ORMANA GİDİYORUZ"

Topladığı mantarları pazarda satışa çıkaran Aliye Şener, kanlıca mantarına talebin yüksek olduğunu belirterek, "Allah'a şükür mantar çıktı. Sabah namazına kalkıp ormana gidip topluyoruz.

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Topladığımız mantarları Bolu halkına sunuyoruz. Vatandaşın kanlıcaya ilgisi var. Kanlıca dışında tellice ve kayışkıran mantarları da çıkıyor ama en çok talep kanlıcaya. Mantar yeni çıkıyor, daha toplaması zor. Her yerde bulunmuyor. Kanlıca mantarının kilosu 500-600 lira arasında değişiyor" dedi.

#BOLU

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Ormandan toplayıp, pazarda 600 liradan satıyor!
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