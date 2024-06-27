Ormanlarda özel harekât devriyesi

Muğla'da orman yangınlarının önlenmesi amacıyla Jandarma Özel Harekât (JÖH) ve Polis Özel Harekât (PÖH) timleri, Orman Muhafaza ekipleri ile birlikte devriye görevine başladı. Yaz aylarının gelmesi ve sıcaklıkların artmasıyla birlikte orman yangınları riski de artıyor. Özellikle Gökova, Marmaris, Milas başta olmak üzere yangın riskinin bulunduğu ormanlık alanlarda jandarma ve polis özel harekât timleri yeşil vatanı korumak için devriye görevine başladı. Ekipler, vatandaşları orman yangınları konusunda dikkatli ve duyarlı olmaları konusunda uyarıyor. YEŞİL VATANI KORUYALIMMuğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, konuyla ilgili yaptığı açıklamada vatandaşlara önemli uyarılarda bulundu. Akbıyık, "Değerli vatandaşlarımız, bazı ihmallerin telafisi yoktur. Hava sıcaklıklarının oldukça yüksek olduğu bugünlerde lütfen yangına sebebiyet verecek davranışlardan uzak duralım. Yeşil vatanımızı hep birlikte koruyalım." dedi.