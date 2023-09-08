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Giriş Tarihi: 8.9.2023 17:56 Son Güncelleme: 8.9.2023 18:30

Av tüfeğiyle öldürdü, polise giderek teslim oldu

Sakarya’da 29 yaşındaki Cahit Altıtaş’ı ormanlık alanda av tüfeğiyle vurarak öldüren şahıs, polis merkezine geldi ve teslim oldu. Polis olayla ilgili aynı aileden 5 şüpheli gözaltına aldı.

Hüseyin CUMALI Hüseyin CUMALI
Av tüfeğiyle öldürdü, polise giderek teslim oldu

Sakarya'nın Hendek İlçesi Şeyhler Mahallesi'nin ormanlık kesimindeki kanlı olayda 29 yaşındaki Cahit Altıtaş tüfekle vurularak öldürüldü. Olaydan sonra Hendek İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gelerek teslim olan A.C. "Cahit Altıtaş'ı ormanda öldürdüm. Teslim oluyorum" dedi. Olay yerinin Sakarya İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesi olması nedeniyle jandarma ile A.C. olay yerine geldi. Ormanlık alanda kanlar içindeki Cahit Altıtaş'ın cesedini bulan ekipler durumu Cumhuriyet Savcısı'na iletti.

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Altıtaş'ın cesedi Hendek İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Hendek İlçe Jandarma Komutanlığı A.C.'nin ifadesi doğrultusunda ailesinden 4 kişiyi daha gözaltına aldı. A.C.'nin ormanda Cahit Altıtaş'ı neden öldürdüğü henüz açıklanmaz iken Altıtaş yarın Hendek'te son yolculuguna uğurlanacak.

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Av tüfeğiyle öldürdü, polise giderek teslim oldu
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