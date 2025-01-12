İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü açıkladı: 6 lisede ortak sınavlar tekrarlanacak!

İstanbul genelindeki liselerde 6-9 Ocak 2025 tarihleri arasında yapılan 1. dönem 2. ortak yazılı sınavları, tartışmaları beraberinde getirdi. Sosyal medyada yayılan iddialar ve öğretmenlerin yükselen ortalamalardan şüphelenmesi üzerine İl Milli Eğitim Müdürlüğü araştırma başlattı.

6 OKULDA SINAVDAN 1 SAAT ÖNCE SORU VE CEVAPLARIN PAYLAŞILDIĞI TESPİT EDİLDİ

Yapılan araştırmalar neticesinde 6 okulda sınavdan yaklaşık 1 saat önce soru ve cevapların sosyal medya platformlarında paylaşıldığı tespit edildi. Konuya ilişkin resmi internet sitesinden basın açıklaması yapan İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, söz konusu okullarda sınavların iptal edilerek, 14 Ocak 2025 tarihine ertelendiğini duyurdu.

6 OKULDA SINAVLAR TEKRARLANACAK

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün açıklaması ise şu şekilde; "İlimiz genelinde düzenlenen ortak sınavlarda, 6 okulumuzda, ortak sınav saatinden bir saat önce soruların sosyal medya platformlarında paylaşıldığına ilişkin tespitler yapılmıştır Bu durum üzerine, bahse konu okullarda yapılan sınavlar iptal edilmiş ve 14 Ocak 2025 Salı günü 6 okulumuzda sınavların yeniden yapılmasına karar verilmiştir. Konuya ilişkin sorumluluğu bulunanlar hakkında detaylı inceleme ve soruşturma başlatılmış olup, süreç hassasiyetle takip edilmektedir."