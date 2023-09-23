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Giriş Tarihi: 23.9.2023 09:31

Ortaköy’da genç ressamın atölyesine giren hırsızlar 25 tablo çaldı

İstanbul Beşiktaş Ortaköy’de ressam Zeynep Abacı’nın atölyesine giren hırsızlar Abacı imzalı 25 tabloyu çalıp kaçtı. Sergi açmaya hazırlanan geni ressam sabah atölyesine girdiğinde neye uğradığını şaşırdı. SABAH’a konuşan ressam Zeynep Abacı; “Bu tablolarımla sergi açmayı planlıyordum. 25 tanesi birden çalındı. Tablolarımın sağ alt köşesinde “Zeynep Abacı” imzam var. Belki bir yerlerde satmaya kalkarlar herkes duysun bilsin” ifadelerini kullandı. Polise gidip şikayetçi olan Abacı hırsızların biran önce yakalanmasını istiyor.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Ortaköy’da genç ressamın atölyesine giren hırsızlar 25 tablo çaldı

Geçtiğimiz Pazar günü Beşiktaş Ortaköy'de ressam Zeynep Abacı'nın bir apartmanın giriş katında bulunan atölyeye gece saatlerinde giren hırsızlar içeride Abacı imzalı 25 tabloyu alıp kaçtı. Sabah atölyesine döndüğünde sergi açma hazırlığındaki tablolarının çalındığını gören genç sanatçı neye uğradığını şaşırdı. Hemen polise gidip şikayetçi oldu.

Abacı resimlerinin biran önce bulunmasını istiyor. SABAH gazetesine konuşan ressam Zeynep Abacı; "Hırsızlar girmiş ve 25 adet "Zeynep Abacı" imzalı tablomu, dövme makinemi, projeksiyon aletimi ve resim çantalarımı çaldı. Çeşitli boyutlarda ve yıllarda yapmış olduğum resimlerimin ve emeklerimin çalınmış olmasının üzüntüsünü tarif edemiyorum. Herhangi bir yerde eserlerimi görürseniz güvenlik güçlerine ya da direkt olarak bana haber vermenizi rica ediyorum. Hepsinde imzam var belki internet üzerinden falan satmaya kalkarlar" ifadelerini kullandı.

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Ortaköy’da genç ressamın atölyesine giren hırsızlar 25 tablo çaldı
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