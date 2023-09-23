Ortaköy’da genç ressamın atölyesine giren hırsızlar 25 tablo çaldı

Abacı resimlerinin biran önce bulunmasını istiyor. SABAH gazetesine konuşan ressam Zeynep Abacı; "Hırsızlar girmiş ve 25 adet "Zeynep Abacı" imzalı tablomu, dövme makinemi, projeksiyon aletimi ve resim çantalarımı çaldı. Çeşitli boyutlarda ve yıllarda yapmış olduğum resimlerimin ve emeklerimin çalınmış olmasının üzüntüsünü tarif edemiyorum. Herhangi bir yerde eserlerimi görürseniz güvenlik güçlerine ya da direkt olarak bana haber vermenizi rica ediyorum. Hepsinde imzam var belki internet üzerinden falan satmaya kalkarlar" ifadelerini kullandı.