Haberler Yaşam Haberleri Ortaköy'de 'takım elbise' dehşeti! 1'i kadın 3 kişiye dakikalarca dayak
Giriş Tarihi: 24.9.2022 20:23

Ortaköy'de 'takım elbise' dehşeti! 1'i kadın 3 kişiye dakikalarca dayak

Eğlence mekanında dayak dehşeti! Beşiktaş, Ortaköy'de ünlü bir eğlence mekanına gelen biri kadın 3 kişi çıkan tartışma sonrası takım elbise giyen güvenlik görevlileri tarafından dakikalarca dövüldü. Takım elbiseli yaklaşık 10 kişinin sopalı dehşeti güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

DHA
Ortaköy’de ’takım elbise’ dehşeti! 1’i kadın 3 kişiye dakikalarca dayak

Şoke eden olay 8 Eylül Perşembe gecesi 01:30 sıralarında yaşandı. Ortaköy'de ünlü bir eğlence mekanına gelen biri kadın 3 kişi, özel güvenlikler tarafından içeri alınmadı. Bunun üzerine çıkan tartışmada içeri alınmayan erkek güvenlik görevlilerinden birine kafa attı.

YAKLAŞIK ON KİŞİ ACIMASIZCA SALDIRDI

Yaklaşık 10 kişi olan takım elbiseli güvenlikçiler kafa atan kişiyle birlikte yanındaki kişiyi ve kadını yere yatırıp tekme ve yumruklarla darp etti. Daha sonra bir türlü sakinleşmeyen güvenlikler ellerine geçirdikleri sopalarla hem kadını hem de erkeği feci şekilde dövdü.

ENGEL OLMAYA ÇALIŞTILAR AMA...

Bazı güvenlik görevlileri ise 3 kişiyi darp eden arkadaşlarına engel olmaya çalışsa da başarılı olamadı. Yaşanan dehşet anları mekanın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Bu olaydan bir süre sonra eğlence mekanı önüne gelen silahlı grup ile güvenlikler arasında kavga çıktı. Olayda silahla vurularak ağır yaralanan bir güvenlik görevlisi hastaneye kaldırıldı. İhbar üzerine gelen polis ekipleri soruşturma başlattı.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | Bakan Bilgin'den 2023 Asgari Ücret ve EYT açıklaması!
Masterchef Masterclass'ı kim kazandı, hangi yarışmacı? 23 Eylül 2022 Masterchef Masterclass ödül ne?
Son dakika | Bakan Kirişci'den üreticiye peş peşe müjdeler: 12 bin TL'ye çıkıyor
Kimse beklemiyordu Türkiye yine başardı
Staj yapana emeklilik müjdesi! EYT kapsamına nasıl girecekler? İşte 5 soruda yeni sistem...
Silahlandırılan adalar AKSUNGUR’la tespit edildi: Yunanistan'ı adım adım izliyoruz
HDP'den 'Benimle misiniz?' diyen Kılıçdaroğlu'na 'Yanındayız' mesajı! Akşener'den manidar sözler
Seri cinayetler işlemişti! 2 polisi yaralayan Güven Güler tutuklandı
Hülya’nın ailesinden Soyer’e tepki: “Bir tuvalet yapmak bu kadar zor mu?”
Araç sahipleri dikkat! Karar çıktı: İkinci el otomobillerdeki değer kaybı önlenecek
ARKADAŞINA GÖNDER
Ortaköy'de 'takım elbise' dehşeti! 1'i kadın 3 kişiye dakikalarca dayak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA