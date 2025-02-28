Oruç iyilikleriyle geldi

Her yıl 13-20 Mart tarihleri arasında kutlanacak olan 'İyilik Haftası'na ilişkin yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Diyanet İşleri Başkanlığı'nca hayata geçirilecek olan İyilik Haftası etkinlikleri kapsamında il ve ilçelerde iyilik ödülleri de verilecek. Toplum nezdinde iyilik hareketinin yaygınlaşmasına vesile olacak çalışmalar yapılacak. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Yüce Rabbimizin 'Kötülüğü iyilikle sav' fermanını hayat düsturu edinerek kötülüklerle kuşatılan yeryüzünde iyiliği çoğaltmaya çalışacağız. Hafta boyu iyilik hareketinin ulusal ve uluslararası boyutta yaygınlaşmasına vesile olacak etkinlikler düzenleyeceğiz" dedi.