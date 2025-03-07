Oruçlu futbolcuların ramazan sınavı

Ramazan ayı, Müslüman futbolcular için hem manevi hem de fiziksel anlamda büyük bir sınav anlamına geliyor. Oruç ibadetini yerine getiren futbolcular, sahada mücadele ederken aynı zamanda beslenme ve enerji yönetimini de doğru şekilde yapmak zorunda kalıyor.

YILDIZLAR İBADETİNDEN VAZGEÇMİYOR

Dünya genelinde birçok ünlü futbolcu Ramazan ayında oruç tutarak sahaya çıkıyor. Mohamed Salah, Sadio Mane, Karim Benzema, Paul Pogba ve N'Golo Kanté gibi isimler, bu süreçte antrenman ve maç programlarını oruç ibadetleriyle birlikte yürütüyor.

PERFORMANSLARINI KATLIYORLAR

Türkiye'de de birçok Müslüman futbolcu Ramazan ayında oruç tutarak sahaya çıkıyor. Fenerbahçe'den Yusuf en-Nesyri, Edin Dzeko, Sofyan Amrabat, Cenk Tosun, Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci ve İsmail Yüksek, oruçlarını aksatmadan mücadelelerine devam ediyor. Trabzonspor'da Uğurcan Çakır, Beşiktaş'ta Salih Uçan ve Necip Uysal, Galatasaray'da ise Barış Alper Yılmaz, Kerem Demirbay ve Kaan Ayhan gibi isimler oruç tutan futbolcular arasında.

ORUÇ VE FUTBOL ARASINDAKİ DENGE NASIL SAĞLANIYOR?

Maç günleri için özel beslenme programları hazırlanıyor. İftara denk gelen maçlarda, futbolcular için sahada su ve hurma desteği sağlanıyor. Süper Lig'de bazı kulüpler antrenman saatlerini oruca uygun hale getiriyor. Avrupa liglerinde oruç açma molaları uygulanıyor.