Oryantal Tanyeli hayatını kaybetti

Pankreas kanseriyle mücadele eden oryantal Tanyeli, tedavi gördüğü hastanede 54 yaşında hayatını kaybetti. Bir döneme damgasını vuran ünlü dansçı, pankreas kanseriyle mücadelesini 2,5 yıldır sürüyordu.

4 aydır hastanede tedavi gören Tanyeli'nin sağlık durumu kritik bir noktaya ulaştığı için 13 Mart'ta entübe edilmişti. Tanyeli, 1 Ocak 1972 tarihinde İzmir'de doğdu. Asıl adı Öznur Kral olan ve küçük yaşlardan itibaren dansa ilgi duyan Tanyeli, bu alanda kendini geliştirerek oryantal sanatına adım attı. 1980'li yıllarda büyük bir çıkış yakalayarak dans yeteneği, sahne enerjisi ve kendine özgü tarzıyla dikkat çekti.