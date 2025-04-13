Osayi Samuel'den transfer açıklaması: "Kabul etmediğim söylendi ama..."

Trendyol Süper Lig'in 31.haftasında Sivasspor'u deplasmanda 3-1 yenen Fenerbahçe, puanını 71 yaptı ve zirve takibini sürdürdü. Maçın ardından Fenerbahçe oyuncusu Osayi-Samuel değerlendirmelerde bulundu.

Osayi maçın ardından, "Bizim kendimize odaklanmamız gerekiyor. 7 önemli maçımız var. Tüm maçları kazanırsak şampiyon olacağımızı düşünüyorum. Yolumuza istikrarlı bir şekilde devam edebilmek için değerli bir 3 puan. Oynayacağımız her maç final. Şimdi önümüzdeki maça odaklanacağız." dedi.

TRANSFER SÖZLERİ

Nijeryalı oyuncu, transfer söylentileri hakkında, "Aslında transferi yorumlaması zor. Birçok insan konuya hakim gibi davranıyor. Ben Fenerbahçe için oynuyorum ve bunun için çok mutluyum. İnsanlar farklı şeyler söylüyor. Kontrat konulduğu söylendi ve benim kabul etmediğim söylendi ama böyle bir durum yok. Başkanla çok iyi bir diyaloğum var. Şu andaki tek düşüncem şampiyonluk. Başkanımızla sezon bitince görüşeceğiz ve neler olacağını göreceğiz." diye konuştu.