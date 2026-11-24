RAMS Park'ta oynanacak kritik Avrupa sınavı öncesinde Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk basın mensuplarının karşısına geçti. Tecrübeli çalıştırıcı, sakatlıkları devam eden oyuncuların maç kadrosundaki durumuna açıklık getirdi.
Sol dizinden geçirdiği operasyonun ardından tedavi süreci devam eden Victor Osimhen, Aston Villa karşılaşmasında forma giyemeyecek.
Basın toplantısında sakat oyuncuların son durumunu değerlendiren Okan Buruk, Osimhen'in kadroda olmayacağını belirterek şu ifadeleri kullandı:
Okan Buruk'un açıklamasına göre hem Victor Osimhen hem de Roland Sallai'nin tedavi ve iyileşme süreçleri yakından takip ediliyor. İki futbolcunun da Aston Villa maçının ardından 6 gün sonra Süper Lig'de oynanacak Beşiktaş derbisinde gidişata göre kadroya dönme ihtimali bulunuyor.