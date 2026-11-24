"Osimhen yarın olmayacak. Jakobs için bugün son bir kontrol yapacağız. Bir sonraki maç Osimhen ve Sallai için gidişata görebiliriz Beşiktaş maçında. Arada bir 6 gün var. Ama şu anda gözüken tek aday Jakobs. Antrenmana çıkabilirse yarın kadroda olabilir."