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Giriş Tarihi: 12.10.2023 10:10 Son Güncelleme: 12.10.2023 10:13

Osmangazi'de 3 araç birbirine girdi: 8 yaralı

Osmangazi Köprü'sünde bu sabah meydana gelen trafik kazasında 3 araç birbirine girdi, kazaya karışan 8 kişi yaralandı.

ABBAS ÇAKAR
Osmangazi’de 3 araç birbirine girdi: 8 yaralı

Osmangazi Köprüsü Gebze girişinde meydana gelen kazada 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında otobüste bulunan şoför dahil 8 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle kapanan yolda uzun araç kuyrukları oluştu.

YOLDA KUYRUKLAR OLUŞTU

Kazanın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye ve 112 sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları çevre hastanelere sevk edilmeye başladı. Kaza nedeniyle uzun süre trafiğe kapanan yolda uzun araç kuyrukları oluşurken, polis ekipleri kontrolünde trafik tek şeritten veriliyor. Ekipler kaza hakkında incelemelerini sürdürüyor.

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Osmangazi'de 3 araç birbirine girdi: 8 yaralı
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