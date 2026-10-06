Osmaniye’de acı olay! 13 yaşındaki Alican evinin yatağında hareketsiz bulundu

ALİCAN'IN ANİ ÖLÜMÜ İLÇEYİ YASA BOĞDU

Alican'ın genç yaşta ölümü, ailesi, yakınları, okuldaki öğretmenleri ve arkadaşları arasında üzüntüye neden oldu. Kadirli İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Şekeroğlu, okul idaresi ve öğretmenlerle aileyi ziyaret ederek taziye dileklerini iletti.

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