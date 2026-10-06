Haberler Yaşam Haberleri Osmaniye’de acı olay! 13 yaşındaki Alican evinin yatağında hareketsiz bulundu
Giriş Tarihi: 6.10.2026 09:46

Osmaniye’de acı olay! 13 yaşındaki Alican evinin yatağında hareketsiz bulundu

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde meydana gelen olay yürekleri burktu. 13 yaşındaki Alican Başdoğan’ın cansız bedeni yatağında bulunurken ailesi ve sevdiklerini yasa boğdu. İşte detaylar…

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
DHA Yaşam
Osmaniye’de acı olay! 13 yaşındaki Alican evinin yatağında hareketsiz bulundu
  • ABONE OL

Olay, dün sabah meydana geldi. Şehit Harun Saltalı Ortaokulu 8'inci sınıf öğrencisi Alican Başdoğan'ın evindeki yatağında hareketsiz yattığını fark eden ailesi, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

KÜÇÜK ÇOCUK KALP KRİZİNDEN ÖLDÜ

Adrese sevk edilen sağlık ekipleri, Başdoğan'ın kalp krizi sonucu hayatını kaybettiğini belirledi. Başdoğan'ın cenazesi, Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde toprağa verildi.

ALİCAN'IN ANİ ÖLÜMÜ İLÇEYİ YASA BOĞDU

Alican'ın genç yaşta ölümü, ailesi, yakınları, okuldaki öğretmenleri ve arkadaşları arasında üzüntüye neden oldu. Kadirli İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Şekeroğlu, okul idaresi ve öğretmenlerle aileyi ziyaret ederek taziye dileklerini iletti.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Buse Sever - Editör
#OSMANİYE

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Osmaniye’de acı olay! 13 yaşındaki Alican evinin yatağında hareketsiz bulundu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA