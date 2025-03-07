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Giriş Tarihi: 7.3.2025 22:17 Son Güncelleme: 7.3.2025 22:58

Osmaniye’de feci kaza! 3 ölü

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Osmaniye’de feci kaza! 3 ölü

Kaza, Kadirli-Osmaniye kara yolu Karabacak mevkisinde meydana geldi. Mahmut Kevuk (60) yönetimindeki otomobil ile karşı yönden gelen Erkan D.'nin kullandığı otomobil çarpıştı. Her iki otomobil de çarpışmanın şiddetiyle şarampole devrildi.

itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, sürücü Mahmut Kevuk, oğlu Mustafa Kevuk (30) ile diğer araçtaki Tuğba D.'nin (37) kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan Erkan D., çocukları M.İ.D. ve E.A.D. ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

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Osmaniye’de feci kaza! 3 ölü
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