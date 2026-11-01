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Giriş Tarihi: 1.11.2026 18:25 Son Güncelleme: 1.11.2026 18:32

Osmaniye’de kamyonet ile otomobilin karıştığı ölümlü kaza kamerada

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde kamyonet ile otomobilin karıştığı trafik kazasında ağır yaralanan 78 yaşındaki Mehmet Kaya, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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İHA
Osmaniye’de kamyonet ile otomobilin karıştığı ölümlü kaza kamerada
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Kaza, Düziçi ilçesine bağlı Yarbaşı beldesi Karaçarlı Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kamyonet ile otomobilin karıştığı trafik kazasında 78 yaşındaki Mehmet Kaya ağır yaralandı.

Osmaniye'de kamyonet ile otomobilin karıştığı ölümlü kaza kamerada

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan Kaya, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.


Öte yandan, kamyonet ile otomobilin karıştığı kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

#OSMANİYE #MEHMET KAYA #DÜZİÇİ
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Osmaniye’de kamyonet ile otomobilin karıştığı ölümlü kaza kamerada
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