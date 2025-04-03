Osmaniye’de korku dolu anlar! Akaryakıt tankeri alev alev yandı

Kaza, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu Bahçe Gişeleri'nde meydana geldi. Gaziantep'ten Osmaniye istikametine seyir halinde olan akaryakıt yüklü tanker, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazayı gören diğer sürücülerin yardımıyla araç şoförü kabinden çıkartıldıktan sonra tanker alev aldı. Kısa sürede yangın büyürken, olay yerine Osmaniye, Düziçi ve Bahçe belediyelerinin itfaiye müdürlüklerinden ekipler sevk edildi.