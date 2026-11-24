Olay, 13 Kasım günü saat 10.00 sıralarında Toprakkale Yeni Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Bir iş yerinin önünde park halinde bulunan beton döküm aracının yakıt deposundan yaklaşık 160 litre motorin çalındığı ihbarı üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.
Toprakkale İlçe Emniyet Amirliği Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Görüntüleri inceleyen polis olay yerine otomobille gelen 2 şüphelinin kimliklerini belirledi.
Hırsızlık olayını gerçekleştirdikleri tespit edilen 15 yaşındaki 2 şüpheli, düzenlenen çalışmayla yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin arından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.