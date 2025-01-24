Osmaniye’de otomobil uçuruma yuvarlandı! Ölü ve yaralılar var

Kaza, Düziçi ilçesi Dumanlı Yaylası'nda meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil uçuruma yuvarlandı. Kazada otomobilde bulunan 20 yaşındaki Mustafa Tuna hayatını kaybederken, Ali K. ve Salih S. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye AFAD, UMKE ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait helikopter sevk edildi. Ekiplerin yoğun çabaları sonucu kurtarma çalışmalarının ardından yaralılar sağlık ekiplerine teslim edilerek Düziçi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.