Haberler Yaşam Haberleri Osmaniye’de şiddetli deprem! Hatay, Adana ve Kahramanmaraş’ta’da hissedildi! 11 Ekim AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi
Giriş Tarihi: 11.10.2022 19:18 Son Güncelleme: 11.10.2022 19:18

Osmaniye’de şiddetli deprem! Hatay, Adana ve Kahramanmaraş’ta’da hissedildi! 11 Ekim AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Aktif fay hatlarının uzanış yönünde bulunan ülkemizde son dakika depremleri meydana geliyor. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yayınlanan son depremler listesi verilerine göre Osmaniye Düziçi’de 5.1 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Sarsıntılar Hatay, Adana ve Kahramanmaraş’ta illerimizde başta olmak üzere merkez üssüne yakın bölgelerde de hissedildi. İşte son dakika deprem haberinin detayları…

Osmaniye’de şiddetli deprem! Hatay, Adana ve Kahramanmaraş’ta’da hissedildi! 11 Ekim AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)'ın sürekli olarak güncellediği ve kamuoyuna duyurdu son depremler listesine göre Osmaniye Düziçi'de saat 18.48'de 5.1 şiddetinde bir son dakika depremi meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem merkez üssüne yakın illerimizde de hissedildi. Sarsıntıların ardından çevre il ve ilçelerde bulunan vatandaşlar da panik yaşadı.

SON DAKİKA! OSMANİYE'DE 5.1 ŞİDDETİNDE KORKUTAN DEPREM!

Son dakika Osmaniye deprem olayına ilişkin tüm detaylar şöyle;

KANDİLLİ RASATHANESİ VERİLERİ

AFAD VERİLERİ

OSMANİYE DEPREMİNİN MERKEZ ÜSSÜ KONUMU


ARKADAŞINA GÖNDER
Osmaniye’de şiddetli deprem! Hatay, Adana ve Kahramanmaraş’ta’da hissedildi! 11 Ekim AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA