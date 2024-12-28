Osmaniye’de yürek yakan kaza: Düğüne giderken salon önünde otomobil çarptı!

YAKINLARI AKIN ETTİ

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Karacücük ambulansla Düziçi Devlet Hastanesine kaldırılırken burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi. Kazayı duyan yakınları hastaneye akın ederken kaza sonrası düğün salonu önünde yaşanan panik cep telefonu kamerasına yansıdı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.