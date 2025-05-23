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Giriş Tarihi: 23.5.2025 22:37 Son Güncelleme: 23.5.2025 22:49

Osmaniye’de zincirleme kaza! 1 ölü 6 yaralı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 4 otomobilin karıştığı zincirleme kazada Yusuf Ziya Bikir (35) hayatını kaybetti. 6 kişi de yaralandı.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Osmaniye’de zincirleme kaza! 1 ölü 6 yaralı

Kaza, Kadirli- Andırın kara yolu Yenigün köyü yakınlarında meydana geldi. Hayri Çikioğlu yönetimindeki otomobil, Yakup Evlice yönetimindeki otomobil, Yusuf Ziya Bikir yönetimindeki otomobil ile Hasan Saltalı'nın kullandığı otomobiller çarpıştı.

Zincirleme kazada Hayri Çikioğlu, Yakup Evlice, Hasan Saltalı, Yusuf Ziya Bikir, Cennet Bikir ile Mehmet Ateş ve ismi öğrenilemeyen 1 çocuk yaralandı. Kazada yaralananlar ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan sürücülerden Yusuf Ziya Bikir, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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Osmaniye’de zincirleme kaza! 1 ölü 6 yaralı
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