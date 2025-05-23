Osmaniye’de zincirleme kaza! 1 ölü 6 yaralı

Kaza, Kadirli- Andırın kara yolu Yenigün köyü yakınlarında meydana geldi. Hayri Çikioğlu yönetimindeki otomobil, Yakup Evlice yönetimindeki otomobil, Yusuf Ziya Bikir yönetimindeki otomobil ile Hasan Saltalı'nın kullandığı otomobiller çarpıştı.

Zincirleme kazada Hayri Çikioğlu, Yakup Evlice, Hasan Saltalı, Yusuf Ziya Bikir, Cennet Bikir ile Mehmet Ateş ve ismi öğrenilemeyen 1 çocuk yaralandı. Kazada yaralananlar ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan sürücülerden Yusuf Ziya Bikir, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.