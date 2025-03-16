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Giriş Tarihi: 16.3.2025 18:32

Osmaniye'deki orman yangınında 90 dönümlük alan zarar gördü

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde çıkan orman yangını 21 saatte kontrol altına alındı. Yangında 90 dönüm alan zarar gördü. Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.

DHA
Osmaniye’deki orman yangınında 90 dönümlük alan zarar gördü

İlçedeki Elbeyli Köyü'nde bulunan ormanlıkta dün saat 08.00 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Düziçi Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

6 ARAZÖZ, 3 SU TANKI VE 30 PERSONEL MÜDAHALE ETTİ

Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangına 6 arazöz, 3 su tankı ve 30 personel müdahale etti. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın 21 saatte kontrol altına alınarak soğutma çalışmalarına başlandı.

Yangında 90 dönüm alan zarar gördü. Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.

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Osmaniye'deki orman yangınında 90 dönümlük alan zarar gördü
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