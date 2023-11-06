Haberler Yaşam Haberleri Osmaniye’den Adana’ya hırsızlık için geldiler Evlerden 2 milyon TL değerinde ziynet eşyası çaldılar
Giriş Tarihi: 6.11.2023 10:17 Son Güncelleme: 6.11.2023 10:19

Osmaniye’den Adana’ya hırsızlık için geldiler Evlerden 2 milyon TL değerinde ziynet eşyası çaldılar

Osmaniye'den Adana’ya hırsızlık için gelen 3 kadın 15 ayrı apartman dairesinden 2 milyon TL değerinde ziynet eşyası çaldı, polis tarafından yakalandı. Şüpheliler cezaevine konuldu.

Ziya RAMOĞLU Ziya RAMOĞLU
Osmaniye’den Adana’ya hırsızlık için geldiler Evlerden 2 milyon TL değerinde ziynet eşyası çaldılar

Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde 15 ayrı apartman dairesinden yaklaşık 2 milyon TL değerinde ziynet eşyası ve para çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı. Ekipler, Osmaniye'den gelen 2 kadın ile bir genç kızın, evlere çelik kapılarını zorlayarak girdiğini belirledi. Olayların yaşandığı apartmandaki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin, çeşitli suçlardan çok sayıda kaydı bulunan Mine A. (19), Pınar G. (18) ile L.G. (17) olduğunu tespit etti.

Görüntülerden, Mine A. ile yanındaki şüphelilerin, Çukurova ilçesi Toros Mahallesi'ndeki bir apartmanın 5'inci katındaki daireden 400 bin liralık ziynet eşyası çaldığı saptandı. Harekete geçen ekipler, şüphelileri Osmaniye'deki evlerine yapılan baskında gözaltına aldı. Şüpheliler, hırsızlık yapmadıklarını, güvenlik kamerası görüntülerindeki kişilerin kendileri olmadığını ileri sürdü.

Adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

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Osmaniye’den Adana’ya hırsızlık için geldiler Evlerden 2 milyon TL değerinde ziynet eşyası çaldılar
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