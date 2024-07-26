Osmanlı eseri 600 yıldır terleyeni serinletiyor, üşüyeni ısıtıyor

Edirne'de, Osmanlı Padişahı Çelebi Mehmet (1. Mehmet) tarafından 1422'de Mimar Hacı Alaeddin'e yaptırılan tarihi Bedesten Çarşısı yazın sıcaktan bunalanı serinletiyor, kışın da üşüyeni ısıtıyor. Tarihi çarşının yalıtkan yapısı sayesinde, serinlemek için klima, ısınmak için soba kullanılmasına ihtiyaç kalmıyor. Kentte mevsim normallerinin üzerinde 39-40 derece gibi yaşanan sıcaklıktan bunalan vatandaşlar da serinlemek için soluğu tarihi çarşıda alıyor. Bedesten Çarşısı Dernek Başkanı Hakan Fındıklı, "Dışarıda dereceler 40'ları gördüğünde bizim çarşı 32'leri geçmez. En az 10 dereceye kadar serin oluyor burası. Kışın da tam tersi, dışarıda sıcaklık 0 dereceyken çarşıda 11-12 derecelerde oluyor" diye konuştu.