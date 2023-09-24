Haberler Yaşam Haberleri Osmanlı padişahları arasında adının ikincisi olan ilk padişah hangisidir?
Giriş Tarihi: 24.9.2023 23:15 Son Güncelleme: 24.9.2023 23:15

Osmanlı padişahları arasında adının ikincisi olan ilk padişah hangisidir?

Kim Milyoner Olmak İster? yarışması 24 Eylül 2023 Pazar günü Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğunda ATV ekranlarındaki yerini aldı. Büyük ödülün 5 Milyon Türk Lirası’na yükseldiği yarışmada Kenan İmirzalıoğlu tarafından yarışmacıya yöneltilen Osmanlı padişahları arasında adının ikincisi olan ilk padişah hangisidir? sorusunun cevabı merak konusu olarak izleyiciler tarafından yoğun olarak araştırılmaya devam ediliyor. İşte merak konusu olan sorunun yanıtı.

Osmanlı padişahları arasında adının ikincisi olan ilk padişah hangisidir?

ATV ekranlarının sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasının 24 Eylül 2023 Pazar günü yayınlanan son bölümünde 5 Milyon TL'lik büyük ödülü kazanmak isteyenler Kenan İmirzalıoğlu tarafından yöneltilen sorulara yanıt vermeye çalıştı. Öte yandan yarışmayı izleyenler az önce sorulan Osmanlı padişahları arasında adının ikincisi olan ilk padişah hangisidir? sorusunun cevabını öğrenmek isteyerek araştırmalarına yoğun olarak devam ediyor.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER SORU VE CEVAPLARI (24 EYLÜL 2023)

İşte Milyoner soru ve yanıtları;



SORU: Osmanlı padişahları arasında adının ikincisi olan ilk padişah hangisidir?



SEÇENEKLER

A- 2. Bayezid
B- 2. Mehmed
C- 2. Murad (CEVAP)
D- 2. Selim


.

ARKADAŞINA GÖNDER
Osmanlı padişahları arasında adının ikincisi olan ilk padişah hangisidir?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA