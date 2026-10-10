ÖSYM ALES 3 başvuru ekranı: ALES 3 başvuruları ne zaman bitecek, sınav ücreti ne kadar?

ALES 3 BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK?

2026 yılının son ALES oturumuna katılmak isteyen adaylar için başvuru dönemi 7 Ekim'de başladı. ÖSYM'nin yayımladığı takvime göre işlemler 15 Ekim 2026 Perşembe günü saat 23.59'da sona erecek.

Yüksek lisans, doktora veya akademik kadro hedefiyle sınava girecek adayların bu tarihe kadar kayıtlarını tamamlaması gerekiyor. Normal başvuru dönemini kaçıranlar için ise 21 Ekim'de geç başvuru imkanı sunulacak. Ancak bu tarihte sınava kaydolacak adaylardan artırımlı ücret alınıyor.